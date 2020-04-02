На Львівщині під двір житлового будинку впав снаряд

2 квітня під двір житлового будинку в приватному секторі одного з населених пунктів Яворівського району Львівської області впав снаряд.

Боєприпас не вибухнув. В результаті події ніхто не постраждав.

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Зараз на місці події працюють представники Військової служби правопорядку у ЗС України, Нацполіціі і служби порятунку.

Наразі з’ясовуються всі деталі події.

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