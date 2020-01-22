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Факты / Надзвичайні події

Взрыв в квартире в Днепре: два человека пострадали

Два человека пострадали предварительно в результате взрыва самодельного взрывного устройства в одной из квартир в Днепре.

Сообщение о чрезвычайном происшествии по улице Софьи Ковалевской в полицию поступило 21 января в 19.25.

В результате взрыва гранаты травмы получили 18-летняя девушка и 32-летний мужчина.

Взрыв в квартире в Днепре: два человека пострадали / 3 фотографии

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Читайте: Под Запорожьем взорвалась граната – погибли двое мужчин

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Факты ICTV писали, что граната взорвалась в киевском общежитии.

Источник: Нацполиция

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