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Факты / Происшествия

Полиция нашла виновника пожара в зоне отчуждения ЧАЭС

По факту пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция открыла два уголовных производства и установила личность одного из поджигателей.

Следственные действия будут проводить на территории пострадавших регионов.

— Один из пожаров перекинулся из Житомирской области ветром на территорию Киевской области. По данному факту возбуждено уголовное производство по 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), — говорится в сообщении.

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Пожар в Чернобыле: полиция нашла виновника

Полиция также установила личность мужчины, который поджег травяной настил в Иванковском районе.

— После поджога сухой травы в трех местах мужчина ушел домой, а огонь тем временем перекинулся на территорию Котовского лесничества, которое также находится в зоне отчуждения. Там было уничтожено огнем 5 га сухой травы, — рассказали правоохранители.

Поджигателем оказался 27-летний житель одного из сел Иванковского района. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения.

— По данному факту открыто уголовное производство по ст. 245 УК (уничтожение или повреждение растений). Пока у мужчины процессуальный статус свидетеля.

Напомним, во время пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС уровень радиации превысил норму.

Источник: Нацполиция

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