Пожежа у Чорнобилі: поліція знайшла винуватця

За фактом виникнення пожеж у зоні відчуження Чорнобильської АЕС поліція відкрила два кримінальні провадження та встановила особу одного з паліїв.

Слідчі дії проводитимуться на території постраждалих регіонів.

– Одна із пожеж перекинулась з Житомирської області вітром на територію Київської області. За даним фактом відкрито кримінальне провадження по 270 КК (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), – йдеться у повідомленні.

Читайте: У Миколаєві під час стрілянини поранили бізнесмена Михайла Титова

Поліція також встановила особу чоловіка, який підпалив трав’яний настил в Іванківському районі.

– Після підпалу сухої трави у трьох місцях чоловік пішов додому, а вогонь тим часом перекинувся на територію Котовського лісництва, яке також знаходиться у зоні відчуження. Там було знищено вогнем 5 га сухої трави, – розповіли правоохоронці.

Палієм виявився 27-річний житель одного із сіл Іванківського району. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому підозри.

– За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 245 КК (знищення або пошкодження рослин). Поки що у чоловіка процесуальний статус свідка.

Нагадаємо, під час пожеж у зоні відчуження ЧАЕС рівень радіації перевищив норму.