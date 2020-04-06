Стрельба в Николаеве: ранен Михаил (Мультик) Титов

6 апреля в Николаеве в результате уличной стрельбы ранили известного бизнесмена Михаила Титова.
Инцидент произошел во дворе бизнес-центра Техноконтракт.
По предварительной информации, мужчину ранили в голову: сейчас он находится в реанимации БСМП Николаева.
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В Николаеве во время стрельбы ранили бизнесмена Михаила Титова / 2 фотографии
— По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Покушение на умышленное убийство УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Устанавливаются обстоятельства происшествия и принимаются меры по розыску причастных к совершению преступления лиц, — говорится в сообщении.
На месте работает руководство полиции области, оперативники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.
Ранее Факты ICTV рассказывали, как на Херсонщине военный случайно застрелил товарища. Нещасный случай произошел на посту по охране моста: солдат нарушил правила обращения с оружием.
Источник: Нацполиция
Фото: Нацполиция