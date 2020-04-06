Стрельба в Николаеве: ранен Михаил (Мультик) Титов

В Николаеве во время стрельбы ранили бизнесмена Михаила Титова / 2 фотографии

— По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Покушение на умышленное убийство УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и принимаются меры по розыску причастных к совершению преступления лиц, — говорится в сообщении.