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Факты / Происшествия

Раздели 11-летнего мальчика и снимали видео: в Одесской области будут судить подростков

8 апреля прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух подростков, которые подозреваются в пытках малолетнего ребенка.

Ужасный инцидент произошел в Килии в декабре 2019 года.

Двое 16-летних учащихся профессионального лицея пригласили в гости на съемную квартиру 11-летнего мальчика. Там они его избили и под угрозой насилия заставили полностью раздеться.

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Весь процесс издевательства над ребенком парни снимали на телефон, а затем опубликовали в Интернете.

— За совершенное преступление законом предусмотрено до 5 лет заключения. Установлено, что один из подростков уже является фигурантом двух уголовных производств по фактам кражи и грабежа, — сообщают в прокуратуре.

Недавно Факты ICTV сообщали, что в Житомире подростки зарезали 18-летнего парня. Их наживой были новые кроссовки и 20 гривен.

Источник: Прокуратура Одеської області

Фото: Dreamstime

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