











Самоизолировался с оружием: на Винничине мужчина из окна обстрелял полицейских / 6 фотографий

В доме, откуда стрелял мужчина, также находился его пожилой отец.

— Понимая, что злоумышленник может нанести ущерб пенсионеру и окружающим, руководство областной полиции приняло решение о введении спецоперации по задержанию вооруженного злоумышленника с привлечением бойцов спецподразделения КОРД, — говорится в сообщении полиции.

Во время задержания у правонарушителя изъяли оружие, которое вскоре отправят на экспертизу.

Угрозы жизни пострадавшим правоохранителям пока нет.

Ранее Факты ICTV сообщали, что во время стрельбы в Николаеве был ранен местный бизнесмен Михаил Титов.