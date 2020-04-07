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Факты / Происшествия

Самоизолировался с оружием: на Винничине мужчина из окна обстрелял полицейских

Вечером 6 апреля житель Шаргорода, что на Винничине, устроил стрельбу из собственного дома, в результате чего ранил четырех полицейских.

Вооруженного охотничьим ружьем и пистолетом правонарушителя задерживали бойцы спецподразделения КОРД.

Сообщается, что после ссоры и угроз расправой своему соседу, 52-летний мужчина закрылся в собственном доме. Когда на вызов 32-летнего пострадавшего прибыли полицейские, мужчина отказался идти на диалог и начал стрелять в их сторону.

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Самоизолировался с оружием: на Винничине мужчина из окна обстрелял полицейских / 6 фотографий

В доме, откуда стрелял мужчина, также находился его пожилой отец.

— Понимая, что злоумышленник может нанести ущерб пенсионеру и окружающим, руководство областной полиции приняло решение о введении спецоперации по задержанию вооруженного злоумышленника с привлечением бойцов спецподразделения КОРД, — говорится в сообщении полиции.

Во время задержания у правонарушителя изъяли оружие, которое вскоре отправят на экспертизу.

Угрозы жизни пострадавшим правоохранителям пока нет.

Ранее Факты ICTV сообщали, что во время стрельбы в Николаеве был ранен местный бизнесмен Михаил Титов.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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