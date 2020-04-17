Для тушения пожаров на Житомирщине задействуют тяжелую военную технику

Глава ГСЧС обратился в Генштаб ВСУ с просьбой помочь спасателям потушить лесные пожары на Житомирщине.

Руководитель ГСЧС Николай Чечеткин попросил задействовать тяжелую военную инженерную технику для тушения пожаров.

Об этом заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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По его словам, такая помощь от вооруженных сил будет немедленно оказана.

Также он добавил, что в основном горит лесная подстилка, трава, сухие прошлогодние листья, бурелом на площади до 1000 гектаров. Сейчас ситуация под контролем.

Геращенко отметил, что в первую очередь спасатели защищают населенные пункты.

Напомним, 16 апреля загрязнение воздуха в Киеве превысило норму в 2-3 раза. Причиной стало усиление скорости ветра.

Источник: Аnton.gerashchenko.7