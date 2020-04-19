Станом на ранок 19 квітня у Зоні відчуження підрозділи ДСНС продовжують гасіння пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв у Київській області.

Зокрема, зусилля спрямовані на локалізацію чотирьох осередків тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку та додатково вісім шляхопрокладачів ЗСУ.

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Додатково для ліквідації пожеж направлено зведені загони з семи областей – близько 500 осіб та більше 60 одиниць техніки.

Загрози об’єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам Зони відчуження немає.

Факти ICTV розповідали про те, що організатору пожежі в Чорнобильському лісі вручили підозру.