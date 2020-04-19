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Факти / Надзвичайні події

Великодні богослужіння відбулися майже без порушень – Нацполіція

На Великдень відбулися святкові богослужіння у 13 658 храмах в усіх регіонах, у них взяли участь майже 130 тис. українці, водночас зафіксовано 19 випадків недотримання карантинних обмежень, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

За його словами, безпеку і порядок забезпечували 26,5 тис. поліцейських та нацгвардійців.

– Ми можемо говорити про те, що громадяни проявили правову свідомість і дослухалися до наших закликів дотримуватися карантинних обмежень. Утім, впродовж доби зафіксовано випадки присутності понад 10 вірян у храмах, зокрема без засобів індивідуального захисту у 19 культових спорудах на території 13 областей, – уточнив він.

За цими фактами складено три адмінпротоколи (у Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях) та відкрито одне кримінальне провадження.

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Зокрема, порушення карантину під час богослужінь зафіксовані у Донецькій області – 4, у Дніпропетровській та Запорізькій – по 2, у Києві,  Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Рівненській, Одеській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях – по 1.

  • Великодні богослужіння відбулися майже без порушень
  • Великодні богослужіння відбулися майже без порушень
  • Великодні богослужіння відбулися майже без порушень
  • Великодні богослужіння відбулися майже без порушень
  • Великодні богослужіння відбулися майже без порушень
  • Великодні богослужіння відбулися майже без порушень
  • Великодні богослужіння відбулися майже без порушень
  • Великодні богослужіння відбулися майже без порушень
Великодні богослужіння відбулися майже без порушень – Нацполіція / 4 фотографии

Раніше у поліції попереджали, що у разі непокори людей та їх великого скупчення під час великодніх свят залучатимуть сили спеціального призначення.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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