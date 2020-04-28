В Ровенской области медики отказались принимать пациентку с подозрением на коронавирус.

85-летней жительнице села Клевань стало плохо, и на вызов приехала скорая помощь, однако больница отказала ей в реанимации.

— Больная была в тяжелом состоянии, у нее были дистанционные хрипы, жгло в области грудной клетки. Впоследствии ее состояние ухудшилось, женщина посинела, и у нее пошла пена изо рта, — рассказала врач скорой помощи.

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Кроме подозрения на коронавирус Covid-19, медики обнаружили признаки инфаркта.

По словам внучки пациентки, с температурой пришлось бороться с помощью мокрой простыни.

— Уже когда начала идти пена изо рта, когда она начала хрипеть, я уже поняла, что это такие признаки, когда, как говорят, перед смертью. У больнице нам так и сказали: куда хотите, туда и идите. Вот их была фраза. Говорю, а куда нам ехать. Медсестра и водитель стоят в растерянности, у них уже, извините, цензурной лексики не хватало.

У закрытых дверей приемного отделения карета скорой простояла полтора часа. За это время летней пенсионерке становилось все хуже.

Ситуацию уладили только после звонков руководству больницы и в полицию. В реанимацию пациентку положили после проведения экспресс-теста на Covid-19, который оказался отрицательным.

Женщине установили предварительный диагноз — сердечно-сосудистая недостаточность.

До следующей недели пенсионерка будет находиться под наблюдением медиков, а в больнице пообещали провести служебное расследование.

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