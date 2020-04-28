У Рівненській області медики відмовились приймати пацієнтку з підозрою на коронавірус.

85-річній жительці села Клевань стало зле, і на виклик приїхала швидка допомога, однак лікарня відмовила їй у реанімації.

– Хвора була у важкому стані, у неї були дистанційні хрипи, пекло за грудиною. Згодом її стан погіршився, жінка посиніла, і у неї пішла піна з рота, – розповіла лікар швидкої допомоги.

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Окрім підозри на коронавірус Covid-19, медики виявили ознаки інфаркту.

За словами внучки пацієнтки, з температурою довелось боротися за допомогою мокрого простирадла.

– Вже коли почала йти піна з рота, коли вона почала хрипіть, я вже зрозуміла, що це такі признаки, коли, як кажуть, перед смертю. У лікарні нам так і сказали: куди хочете, туди і йдіть. Оце їхня була фраза. Кажу куди нам їхати. Медсестра і шофер стоять розгублені, в них вже, вибачте, цензурної лексики не хватало.

Біля зачинених дверей приймального відділення карета швидкої простояла півтори години. За цей час літній пенсіонерці ставало дедалі гірше.

Ситуацію владнали лише після дзвінків керівництву лікарні та до поліції. У реанімацію пацієнтку поклали після проведення експрес-тесту на Covid-19, який виявився негативним.

Жінці встановили попередній діагноз – серцево-судинна недостатність.

До наступного тижня пенсіонерка перебуватиме під наглядом медиків, а в лікарні пообіцяли провести службове розслідування.

Раніше Факти ICTV розповідали, що Миколаївщині чоловік погрожував заразити суддю коронавірусом. Під час обрання запобіжного заходу обвинувачений двічі плюнув у бік судді, заявивши, що хворів Covid-19 у березні.