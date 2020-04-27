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Факты / Происшествия

На Николаевщине мужчина угрожал заразить судью коронавирусом

Во время заседания Арбузинского районного суда Николаевской области подозреваемый угрожал заразить судью коронавирусом и гепатитом.

При избрании меры пресечения, человек потребовал у судей удостоверения, поскольку, по его информации, указанный суд является ликвидированным.

— Через отверстие стеклянной решетки, где он находился, обвиняемый дважды плюнул на меня. Обвиняемый сообщил, что ряд хронических заболеваний, о которых не желает говорить, в том числе болеет гепатитом и болел коронавирусом в конце марта, — говорится в сообщении.

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При этом обвиняемый заявил, что понимает последствия возможного заражения судьи имеющимися у него заболеваниями.

Как писали Факты ICTV, в Украине разработан законопроект об амнистии около 900 осужденных в связи с эпидемией Covid-19.

Источник: Судебная власть

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