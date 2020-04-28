В Чернобыльской зоне локализовали последние очаги пожара

В Чернобыльской зоне отчуждения локализовали последние два очага пожара.
Спасатели смогли локализовать очаги вблизи сел Кривая Гора и Рудьки — Буряковка.
— Таким образом, лесной пожар на территории Зоны отчуждения локализован, — заявили в ГЧСЧ.
Также продолжается тушение отдельных очагов торфяников вблизи Дитяткивського, Паришивського и Лубянского лесничеств. Их ликвидацию будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.
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Радиационный фон в Киеве и области находится в пределах естественных фоновых значений.
Одной из причин лесных пожаров называют деятельность людей, которые подожгли мусор, в результате чего огонь перекинулся на деревья, а затем на населенные пункты.
Напомним, эксперты считают, что пожары в Киевской и Житомирской областях были совершены умышленно.