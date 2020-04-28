У Чорнобильській зоні локалізували останні осередки пожежі

У Чорнобильській зоні відчуження локалізували останні два осередки пожежі.

Рятувальники змогли локалізувати осередки поблизу сіл Крива Гора та Рудьки – Буряківка.

– Таким чином, лісову пожежу на території Зони відчуження локалізовано, – заявили у ДСНС.

Також продовжується гасіння окремих осередків торф’яників у Дитятківському, Паришівському та Луб’янському лісництвах. Їх ліквідацію будуть здійснювати лісогосподарські підприємства Державного агентства з управління зоною відчуження.

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Радіаційний фон у Києві та області перебуває у межах природніх фонових значень.

Однією з причин лісових пожеж називають діяльність людей, які підпалили сміття, внаслідок чого вогонь перекинувся на дерева, а згодом на населені пункти.

Нагадаємо, експерти вважають, що пожежі в Київській і Житомирській областях були вчинені навмисне.