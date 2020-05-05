Главный врач районной больницы объявил голодовку

Главный врач Глуховской больницы в Сумской Анатолий Кияшко объявил голодовку.

Пошел на это, из-за недофинансирования медучреждения, через которое не хватило денег на зарплату медикам.

Нехватка произошла из-за ошибки в отчете о пролеченных пациентах. Поэтому больница получила от государства деньги только на три месяца в сумме 867 тыс. грн.

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Прекратить протест медик обещает, как только работникам Глуховской городской больницы выплатят заработанные средства.

В Национальной службе здоровья Украины говорят, что Глуховская городская больница подписала с ними договор среднем на 8 пакетов медицинских услуг на сумму 9,6 млн грн. В апреле заведение получило аванс в размере 867 760 грн.

Сумма договора для этого заведения еще не окончательная. Для больницы сейчас формируют новый договор.

Как писали Факты ICTV, президент Украины Владимир Зеленский призвал министра здравоохранения, председателя профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача безотлагательно предложить пути решения проблем медицинской реформы.

Источник: ТРК Глухов

Фото: ТРК Глухов