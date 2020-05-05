Головний лікар районної лікарні оголосив голодування

Головний лікар Глухівської лікарні на Сумщині Анатолій Кіяшко оголосив голодування.

Вдався до цього, через недофінансування медзакладу – немає грошей на зарплату медикам.

Недостача сталась через помилку у звіті про пролікованих пацієнтів. Тому лікарня отримала від держави гроші тільки на три місяці в сумі 867 тис. грн. Читайте: Другий етап медичної реформи стартував: що зміниться для лікарів та пацієнтів

Припинити протест медик обіцяє, як тільки працівникам Глухівської міської лікарні виплатять зароблені кошти.

В Національній службі здоров’я України кажуть, що Глухівська міська лікарня підписала з ними договір загалом на вісім пакетів медичних послуг на суму 9,6 млн грн. У квітні заклад отримав аванс у розмірі 867 760 грн.

Сума договору для цього закладу ще не остаточна. Для лікарні зараз формують новий договір.

Як писали Факти ICTV, президент України Володимир Зеленський закликав міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря невідкладно запропонувати шляхи вирішення проблем медичної реформи.