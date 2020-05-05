PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Полиция со штурмом задержала россиянина, который угрожал взорвать многоэтажку

В Киевской областе задержали россиянина, который угрожал взорвать многоэтажку.

В селе Святопетривське подозреваемый отобрал мобильные телефоны в трех местных жителей. Одной из пострадавших во время этого угрожал ножом.

После совершения грабежей и разбойного нападения преступник забаррикадировался в собственной квартире и с окна выкрикивал угрозы взорвать многоэтажку.

Читайте: Двух полицейских из Харькова подозревают в сокрытии убийства

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Спецназовцы штурмовали квартиру и там задержали правонарушителя.

Им оказался 38-летний гражданин РФ. Сейчас мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. О нем сообщили в посольство РФ.

К слову, в Киевской области правоохранители задержали группу преступников, которые занимались похищением людей, вымогательством и одновременно выдавали себя за полицейских.

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка