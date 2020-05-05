Полиция со штурмом задержала россиянина, который угрожал взорвать многоэтажку

В Киевской областе задержали россиянина, который угрожал взорвать многоэтажку.

В селе Святопетривське подозреваемый отобрал мобильные телефоны в трех местных жителей. Одной из пострадавших во время этого угрожал ножом.

После совершения грабежей и разбойного нападения преступник забаррикадировался в собственной квартире и с окна выкрикивал угрозы взорвать многоэтажку.

Читайте: Двух полицейских из Харькова подозревают в сокрытии убийства

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Спецназовцы штурмовали квартиру и там задержали правонарушителя.

Им оказался 38-летний гражданин РФ. Сейчас мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. О нем сообщили в посольство РФ.

К слову, в Киевской области правоохранители задержали группу преступников, которые занимались похищением людей, вымогательством и одновременно выдавали себя за полицейских.