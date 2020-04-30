Двух полицейских из Харькова подозревают в сокрытии убийства

Двух полицейских подозреваются в сокрытии убийства девушки, которое произошло 29 июня 2019 в Харькове.

Оперуполномоченные Холодногорского отдела полиции ГУНП в Харьковской области узнали о преступлении, но не внесли информацию о нем в ЕРДР.

— Через такие действия правоохранителей тело убитой нашли только на 10 день после совершения преступления, — говорится в сообщении ГБР.

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Кроме того, есть информация, что один из полицейского встречался с отцом подозреваемого. Также они не приобщили материалы допроса одного свидетеля к делу. Все эти действия привели к затягиванию и ненадлежащему расследованию дела.

Если вину правоохранителей докажут, им грозит арест до трех месяцев, ограничение или лишение свободы до трех лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове двое подозреваемых в убийстве 25-летней женщины, обгоревший труп которой был спрятан в коллекторе, признались в причастности к еще одному преступлению.