В Киевской области псевдокопы похищали и шантажировали людей

В Киевской области правоохранители задержали группу преступников, которые занимались похищением людей, вымогательством и при этом выдавали себя за полицейских.

Молодые люди спортивного телосложения также совершали разбойные нападения и распространяли наркотики на территории региона.

В частности, правоохранителям удалось установить причастность злоумышленников к похищению 18-летнего парня в Бориспольском районе области. Они напали на него, избили, посадили в авто и вывезли в поле, где повторно избили, отобрали деньги и, угрожая оружием, заставили во время видеозаписи признаться в распространении наркотиков. Также они требовали $1,5 тыс., иначе грозились распространить видео в сети.

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После издевательств злоумышленники привезли парня к дому, где жила его бабушка, и отобрали у пожилой женщины последние 1 100 грн.

Полицейские задержали злоумышленников и открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 189 (вымогательство) УК Украины.

Напомним, в Харькове двое подозреваемых в убийстве 25-летней женщины, обгоревший труп которой был спрятан в коллекторе, признались в причастности к еще одному преступлению.