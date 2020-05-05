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Факти / Надзвичайні події

Поліція зі штурмом затримала росіянина, який погрожував підірвати багатоповерхівку

На Київщині затримали росіянина, який погрожував підірвати багатоповерхівку.

У селі Святопетрівське підозрюваний відібрав мобільні телефони у трьох місцевих жителів. Одній із потерпілих під час цього погрожував ножем.

Після скоєння грабежів та розбійного нападу злочинець забарикадувався у власній квартирі та із вікна викрикував погрози підірвати багатоповерхівку.

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На місце події невідкладно прибула слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Спецпризначенці штурмували квартиру і там затримали правопорушника.

Ним виявився 38-річний громадянин РФ. Наразі чоловіка затримано, й він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про нього повідомили у посольство РФ.

До слова, у Київській області правоохоронці затримали групу злочинців, які займалися викраденням людей, вимаганням та водночас видавали себе за поліцейських.

Джерело: Нацполіція

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