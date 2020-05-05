У Харкові стався груповий напад на журналіста, коли той на відео фіксував порушення правил карантину.

Близько сотні дівчат та хлопців гучно відзначали травневі свята, курили кальян та влаштовували імпровізовані столи у своїх авто на парковці.

В ході бійки у 28-річного Микити Книша відібрали телефон, рюкзак із ноутбуком та пістолет із гумовими кулями.

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Поліцію довелося викликати двічі: спочатку правоохоронці відмовилися спілкуватися з порушниками карантину.

За словами журналіста, головним аргументом поліцейських стали слова “люди відпочивають”, а заборону про зібрання більш як двох людей вони розцінили як рекомендації.

Напад на Микиту Книша розслідуватимуть одразу за двома статтями.

– Зараз ми встановлюємо особи невідомих. Було проведено огляд місця події, опитування свідків та вилучення записів з камер відеоспостереження. Потерпілий із тілесними ушкодженнями звернувся до лікарні, де йому надали першу медичну допомогу, – прокоментував заступник керівника слідчого управління поліції Харківщини Олег Максимович.

За словами постраждалого журналіста, винним у цій ситуації є керівництво правоохоронних органів, яке крізь пальці дивиться на проблему масового порушення карантинних вимог.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували сюжет Надзвичайних новин про те, чому люди почали самостійно виходити з карантину у розпал пандемії коронавірусу.