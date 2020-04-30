Перестали бояться коронавируса: как люди самостоятельно выходят из карантина

В Украине потеплело и люди массово вышли гулять в парки и скверы, игнорируя карантин.

В столичном парке Киото карантином даже не пахнет. Пригрело солнце, расцвели сакуры и украинцы забыли о масках и дистанции.

Чего только не придумывают люди, чтобы выйти на улицу во время затяжного карантина: испанцы, например, арендуют чужих собак и даже большие рюкзаки службы доставки. В Украине тоже хватает фантазии: житель Днепра вывел на прогулку курицу на поводке.

На Ровенщине, в поселке Заречном юноши играют в футбол.

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Сейчас дороги столицы уже сковали пробки. Очереди в магазины еще есть, зато утих ажиотаж вокруг туалетной бумаги и гречки. Некоторые из покупателей уже и маску надевать забывают.

А вот в Гидропарке до сих пор чувствуется строгий карантин. Полицейские кордоны не снимали, потому что спортсмены упорно рвутся на летние площадки.

Напомним, исполком Черкасского городского совета решил смягчить карантин с 1 мая из-за многочисленных обращений представителей бизнеса, которые оказались на грани выживания. В то же время это возможно только при условии жесткого соблюдения противоэпидемических мероприятий.