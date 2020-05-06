Сделал замечание о парковке авто: в Одессе избили 72-летнего мужчину

В Одессе житель Лиманского района избил 72-летнего мужчину.

Правонарушитель нанес телесные повреждения незнакомому мужчине пожилого возраста из-за замечаний относительно его автомобиля, который был припаркован на пешеходном переходе.

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30-летний злоумышленник ударил 72-летнего мужчину кулаком в лицо. От потери равновесия пострадавший упал и получил травму головы.

— Во время словесной перепалки 30-летний злоумышленник ударил намного старше себя мужчину кулаком в лицо и толкнул. Потеряв равновесие, потерпевший упал на асфальт, в результате чего получил повреждения головы. Правонарушитель тем временем сел в автомобиль, из-за которого произошла ссора, и уехал, — сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

ЧП произошло на улице Марсельской в ​​Суворовском районе Одессы. Медики госпитализировали пострадавшего, его жизни ничего не угрожает. Правоохранители вскоре задержали подозреваемого.

Действия мужчины следователи квалифицировали по ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Его поместили в изолятор временного содержания. Злоумышленнику грозит лишение свободы от пяти до восьми лет.

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