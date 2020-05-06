Зробив зауваження щодо паркування авто: в Одесі побили 72-річного чоловіка

В Одесі житель Лиманського району побив 72-річного чоловіка.

Правопорушник завдав тілесних ушкоджень незнайомому чоловікові похилого віку через зауваження щодо його автомобіля, який був припаркований на пішохідному переході.

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30-річний зловмисник вдарив 72-річного чоловіка кулаком в обличчя. Від втрати рівноваги потерпілий впав та отримав травму голови.

– Під час словесної перепалки 30-річний зловмисник вдарив набагато старшого за себе чоловіка кулаком в обличчя та штовхнув. Втративши рівновагу, потерпілий впав на асфальт, в результаті чого отримав ушкодження голови. Правопорушник тим часом сів у автомобіль, через який сталася сварка, і поїхав геть, – повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області.

Подія сталася на вулиці Марсельській у Суворовському районі Одеси. Медики госпіталізували постраждалого, його життю нічого не загрожує. Правоохоронці невдовзі затримали підозрюваного.

Дії чоловіка слідчі кваліфікували за ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Його помістили до ізолятора тимчасового утримання. Зловмиснику загрожує позбавлення волі від п’яти до восьми років.

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