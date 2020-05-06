Акция против карантина: в правительственный квартал стянули полицейских и Нацгвардию

Сотрудники полиции и бойцы Нацгвардии заступили на усиленное дежурство в правительственном квартале, где бизнесмены анонсировали на 11.00 6 мая всеукраинскую акцию Карантин убивает.

— Для обеспечения порядка сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство, — говорится в сообщении.

Организаторы также анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции, поэтому правоохранители ограничили движение по отдельным улицам в центре Киева.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Столичная полиция просит автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты, а участников акции — соблюдать нормы карантина и не нарушать общественный порядок.

В то же время активисты уже заблокировали движение автотранспорта с требованием не препятствовать предпринимательской деятельности во время карантина. В настоящее время около 50 авто остановились на Европейской площади, а на пешеходных переходах возле парламентской библиотеки и стадиона Динамо активисты ходят по кругу.

Факты ICTV ранее писали о том, что 5 мая в Киеве заработали продуктовые рынки.