На Черкасчине мужчина забил до смерти немощную жену покойного брата

В Черкасской области бездомный самовольно заселился в квартиру жены покойного брата и избивал ее, пока женщина не умерла.

Вдова имела первую группу инвалидности и ходила с палочкой. Мужчина воспользовался тем, что ее никто не навещал из-за карантина и поселился в квартире.

Первой о произошедшем узнала мать. Она не могла дозвониться до дочери целый день и пошла к ней домой, но двери никто не открыл. Женщина попросила соседа пролезть в форточку и проверить, что там происходит.

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Когда парень пробрался в квартиру, то обнаружил на кровати труп Натальи. Женщина была в побоях, а на затылке была кровь.

Подозреваемый приехал после первого звонка и заявил, что не убивал, а один раз ударил.

По словам сестры погибшей, видно, что синяки на теле были давние.

Мужчина помещен в СИЗО, ему грозит минимум 10 лет тюрьмы.

Напомним, в одной из квартир поселка Слобожанское в Днепропетровской области любовник многодетной женщины забил до смерти ее 2-летнего сына.