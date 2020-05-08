В Харькове отцу и сыну, которые расчленили и съели экс-милиционера, дали по 15 лет

Суд Харькова признал виновными отца и сына в убийстве экс-милиционера и приговорил их к 15 годам лишения свободы.

Отец также был признан виновным в незаконном хранении патронов.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения.

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Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 500 тыс. грн.

Срок отбывания наказания считается с 13 октября 2018 года — момента фактического задержания подозреваемых.

Напомним, в октябре 2018 года отец и сын познакомились на улице с мужчиной и пригласили его к в гости. Во время распития алкогольных напитков он рассказал, что раньше работал в правоохранительных органах.

Это вызвало подозрения у отца, ранее имевшего проблемы с законом. Он с сыном убили экс-милиционера, расчленили тело и некоторые части съели. Также они поделились “едой” с местным бездомным.

Спустя несколько дней после убийства они вынесли труп и выбросили в подвал ближайшего дома. Избавиться от головы не успели. Правоохранители нашли ее на балконе квартиры.

Источник: Орджоникидзевский райсуд Харькова

Фото: kh.vgorode.ua