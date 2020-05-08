У Харкові батькові і синові, які розчленували і з’їли екс-міліціонера, дали по 15 років

Суд Харкова визнав винними батька і сина у вбивстві екс-міліціонера і засудив їх до 15 років позбавлення волі.

Батько також був визнаний винним у незаконному зберіганні патронів.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

Читайте: Не лізьте, чужа сім’я – загадка! У суді зняли жінку, яка відрізала голову доньці

Суд задовольнив цивільні позови потерпілих на суму понад 500 тис. грн.

Термін відбування покарання вважається з 13 жовтня 2018 року – моменту фактичного затримання підозрюваних.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року батько і син познайомилися на вулиці з чоловіком і запросили його в гості. Під час розпивання алкогольних напоїв він розповів, що раніше працював у правоохоронних органах.

Це викликало підозри у батька, який раніше мав проблеми з законом. Він з сином вбили екс-міліціонера, розчленували тіло і деякі частини з’їли. Також вони поділилися “їжею” з місцевим безхатченком.

Через кілька днів після вбивства вони винесли труп і викинули в підвал найближчого будинку. Позбутися голови не встигли. Правоохоронці знайшли її на балконі квартири.

Джерело: Орджонікідзевський райсуд Харкова

Фото: kh.vgorode.ua