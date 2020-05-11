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Факты / Происшествия

Иран по ошибке потопил свой корабль – СМИ

Во время учений в Оманском заливе иранский эсминец Jamaran ошибочно попал ракетой в дружественный военный корабль Konarak.

По данным СМИ, корабль, на борту которого находились 30-40 моряков, якобы затонул.

Другие источники сообщают об одном погибшем и раненых.

В то же время офиальные власти Ирана пока молчат о трагическом инциденте.

На видео, размещенных в соцсетях, видно, как травмированных моряков переводят в скорую помощь.

 

 

Напомним, 8 января иранские военные сбили самолет Международных авиалиний Украины, на борту которого были 11 граждан Украины, девять из них — члены экипажа. В целом погибли 176 человек, в основном граждане Ирана и Канады.

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