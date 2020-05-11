Иран по ошибке потопил свой корабль – СМИ

Во время учений в Оманском заливе иранский эсминец Jamaran ошибочно попал ракетой в дружественный военный корабль Konarak.

По данным СМИ, корабль, на борту которого находились 30-40 моряков, якобы затонул.

Другие источники сообщают об одном погибшем и раненых.

В то же время офиальные власти Ирана пока молчат о трагическом инциденте.

На видео, размещенных в соцсетях, видно, как травмированных моряков переводят в скорую помощь.

⚡#İran‘a ait Jamarin muhribinden yanlışlıkla ateşlenen bir füze yine İran’a ait bir denizaltıyı hedef aldı. 40’dan fazla personelin öldüğü ve 20 cesedin bulunduğu bildirildi. — GÖKTÜRK REPORT ???????? (@GokturkReport) May 10, 2020

تصاویر رسیده از زخمی ھا و کشتە شدگان ناوچە نیروی دریایی #ارتش در راه بیمارستان بندر #چابھار

بیش از ۲۰ (بنابر منابعی دیگر بیش از ۴۰ تن) از پرسنل جان باخته اند

۱/۳ pic.twitter.com/KXHv1jmhyc — Ali Javanmardi (@Javanmardi75) May 10, 2020

Напомним, 8 января иранские военные сбили самолет Международных авиалиний Украины, на борту которого были 11 граждан Украины, девять из них — члены экипажа. В целом погибли 176 человек, в основном граждане Ирана и Канады.