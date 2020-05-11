PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Іран помилково потопив свій корабель, загинули 19 моряків

Під час навчань в Оманській затоці іранський есмінець Jamaran помилково вцілив ракетою у дружнє військове судно Konarak.

За даними ЗМІ, корабель, на борту якого було 30-40 моряків, нібито потонув.

Інші джерела повідомляють про одного загиблого та поранених.

Пізніше командування іранської армії уточнило, що внаслідок інциденту загинуло 19 моряків, ще 15 осіб дістали поранення.

Читайте: Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: Київ відпрацьовує три версії

На відео, розміщених у соцмережах, видно, як травмованих моряків переводять у швидку допомогу.

 

 

Нагадаємо, 8 січня іранські військові збили літак Міжнародних авіаліній України, на борту якого було 11 громадян України, дев’ять з них – члени екіпажу. Загалом загинули 176 осіб, переважно громадяни Ірану і Канади.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка