Під час навчань в Оманській затоці іранський есмінець Jamaran помилково вцілив ракетою у дружнє військове судно Konarak.
За даними ЗМІ, корабель, на борту якого було 30-40 моряків, нібито потонув.
Інші джерела повідомляють про одного загиблого та поранених.
Пізніше командування іранської армії уточнило, що внаслідок інциденту загинуло 19 моряків, ще 15 осіб дістали поранення.
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На відео, розміщених у соцмережах, видно, як травмованих моряків переводять у швидку допомогу.
⚡#İran‘a ait Jamarin muhribinden yanlışlıkla ateşlenen bir füze yine İran’a ait bir denizaltıyı hedef aldı.
40’dan fazla personelin öldüğü ve 20 cesedin bulunduğu bildirildi.
— GÖKTÜRK REPORT ???????? (@GokturkReport) May 10, 2020
تصاویر رسیده از زخمی ھا و کشتە شدگان ناوچە نیروی دریایی #ارتش در راه بیمارستان بندر #چابھار
بیش از ۲۰ (بنابر منابعی دیگر بیش از ۴۰ تن) از پرسنل جان باخته اند
۱/۳ pic.twitter.com/KXHv1jmhyc
— Ali Javanmardi (@Javanmardi75) May 10, 2020
Нагадаємо, 8 січня іранські військові збили літак Міжнародних авіаліній України, на борту якого було 11 громадян України, дев’ять з них – члени екіпажу. Загалом загинули 176 осіб, переважно громадяни Ірану і Канади.