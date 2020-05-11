Під час навчань в Оманській затоці іранський есмінець Jamaran помилково вцілив ракетою у дружнє військове судно Konarak.

За даними ЗМІ, корабель, на борту якого було 30-40 моряків, нібито потонув.

Інші джерела повідомляють про одного загиблого та поранених.

Пізніше командування іранської армії уточнило, що внаслідок інциденту загинуло 19 моряків, ще 15 осіб дістали поранення.

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На відео, розміщених у соцмережах, видно, як травмованих моряків переводять у швидку допомогу.

⚡#İran‘a ait Jamarin muhribinden yanlışlıkla ateşlenen bir füze yine İran’a ait bir denizaltıyı hedef aldı. 40’dan fazla personelin öldüğü ve 20 cesedin bulunduğu bildirildi. — GÖKTÜRK REPORT ???????? (@GokturkReport) May 10, 2020

تصاویر رسیده از زخمی ھا و کشتە شدگان ناوچە نیروی دریایی #ارتش در راه بیمارستان بندر #چابھار

بیش از ۲۰ (بنابر منابعی دیگر بیش از ۴۰ تن) از پرسنل جان باخته اند

۱/۳ pic.twitter.com/KXHv1jmhyc — Ali Javanmardi (@Javanmardi75) May 10, 2020

Нагадаємо, 8 січня іранські військові збили літак Міжнародних авіаліній України, на борту якого було 11 громадян України, дев’ять з них – члени екіпажу. Загалом загинули 176 осіб, переважно громадяни Ірану і Канади.