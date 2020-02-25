Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: Киев отрабатывает три версии

Украина продолжает изучать разные версии авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране 8 января, несмотря на заявление иранских военных о том, что этот борт сбит случайно.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– У нас есть три закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован и кто еще принимал в этом участие, – сказал он.

Он также добавил, что Киев продолжает работать над тем, чтобы получить доступ к черным ящикам.

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– Давайте не будем спешить. Сейчас идут технические процессы и согласование процедур. Мы каждый день на связи с Ираном. Мы работаем, – уверяет Данилов.

Как сообщалось, Иран заявил, что не может расшифровать черные ящики, но отказывается передать их в другую страну.