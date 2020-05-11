Жестокое свидание: в Ровно мужчина перерезал горло своей девушке

В Ровно задержали 25-летнего мужчину, который совершил умышленное убийство женщины в ее же квартире.
Он был знаком с жертвой уже несколько месяцев, и это первый раз, когда женщина пригласила мужчину в гости на застолье.
По словам правоохранителей, нападавший начал вести себя агрессивно после того, как она не позволила ему остаться переночевать.
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— Застолье между ними девятого мая затянулось. Конфликт возник ночью, когда оба были уже изрядно пьяными. По словам мужчины, женщина якобы не пускала его спать в комнату и спровоцировала к дальнейшим преступным действиям. Схватив на кухне нож, он перерезал ей горло, — говорится в сообщении Нацполиции.
Надеясь избежать ответственности, злоумышленник позвонил родным и сообщил, что застал женщину в квартире уже без признаков жизни.
Задержанный сначала отрицал свою причастность к совершенному, однако собранные полицией доказательства указали на противоположное.
— Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК. Следователи Ровенского отдела полиции готовят сообщения о подозрении в совершении умышленного убийства, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее задержанный в поле зрения правоохранителей не попадал. За совершенное преступление ему грозит от семи до пятнадцати лет за решеткой.
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