В Ровно задержали 25-летнего мужчину, который совершил умышленное убийство женщины в ее же квартире.

Он был знаком с жертвой уже несколько месяцев, и это первый раз, когда женщина пригласила мужчину в гости на застолье.

По словам правоохранителей, нападавший начал вести себя агрессивно после того, как она не позволила ему остаться переночевать.

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— Застолье между ними девятого мая затянулось. Конфликт возник ночью, когда оба были уже изрядно пьяными. По словам мужчины, женщина якобы не пускала его спать в комнату и спровоцировала к дальнейшим преступным действиям. Схватив на кухне нож, он перерезал ей горло, — говорится в сообщении Нацполиции.















Жестокое свидание: в Ровно мужчина перерезал горло своей девушке / 4 фотографии

Надеясь избежать ответственности, злоумышленник позвонил родным и сообщил, что застал женщину в квартире уже без признаков жизни.

Задержанный сначала отрицал свою причастность к совершенному, однако собранные полицией доказательства указали на противоположное.

— Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК. Следователи Ровенского отдела полиции готовят сообщения о подозрении в совершении умышленного убийства, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее задержанный в поле зрения правоохранителей не попадал. За совершенное преступление ему грозит от семи до пятнадцати лет за решеткой.

Недавно Факты ICTV рассказывали, как под Николаевом убили мужчину, а тело, замотанное в покрывало со следами крови, закопали в саду.