У Рівному затримали 25-річного чоловіка, який скоїв умисне вбивство жінки у її ж квартирі.

Він був знайомий із жертвою вже кілька місяців, і це вперше, коли жінка запросила чоловіка в гості на застілля.

За словами правоохоронців, нападник почав поводитися агресивно після того, як вона не дозволила йому залишитися переночувати.

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– Застілля між ними дев’ятого травня затягнулося. Конфлікт виник уночі, коли обоє перебували вже добряче напідпитку. Зі слів чоловіка, жінка нібито не пускала його спати до кімнати та спровокувала до подальших злочинних дій. Схопивши на кухні ніж, він перерізав їй горло, – йдеться у повідомленні Нацполіції.















Жорстоке побачення: у Рівному чоловік перерізав горло своїй дівчині / 4 фотографии

В очікуванні, що уникне відповідальності, зловмисник зателефонував рідним і повідомив, що застав жінку в квартирі уже без ознак життя.

Затриманий спочатку заперечував свою причетність до скоєного, однак зібрані поліцією докази вказали на протилежне.

– Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК. Слідчі Рівненського відділу поліції готують повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого ч.1 ст. 115 ККУ та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Раніше затриманий у поле зору правоохоронців не потрапляв. За скоєний злочин йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років за ґратами.

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