Под Николаевом убили мужчину, а тело закопали в его саду

Полиция Николаевской области нашла мертвым 61-летнего жителя села Мешково-Погорелово Витовского района, об исчезновении которого 10 мая сообщила его сестра.
Женщина несколько дней не могла дозвониться брату, поэтому обратилась к правохранителям.
Они выехали по указанному адресу, осматривая домовладения, в саду под деревом они обнаружили перекопанную землю, а под ней — труп пропавшего мужчины с рубленой раной головы.
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Его тело было закутано в покрывало со следами крови.
Открыто производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 УКУ — Умышленное убивство.
Этой статьей предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное, с конфискацией имущества.
Напомним, 1 февраля в Оболонском районе Киева рыбаки выловили пакет с человеческой головой внутри. В полиции до сих пор не установили личность погибшего.