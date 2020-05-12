В Кривом Роге СБУ разоблачила подпольный цех по производству некачественных антисептиков

В Днепропетровской области силовики СБУ разоблачили группу злоумышленников, которая занималась продажей некачественных противоэпидемических средств.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Трое жителей Кривого Рога изготавливали антисептики в подпольном цехе на окраине города.
Читайте: Планировал продавать за границу: в Кропивницком разоблачили контрабанду масок
— Фальсификат изготавливался под видом известного отечественного бренда, но из некачественного сырья сомнительного происхождения.
Готовую продукцию злоумышленники сбывали через интернет и собственные оптово-розничные торговые точки, — говорится в заявлении.
В ходе обысков было изъято 4 тыс. уже готовых для продажи антисептиков, 300 л спирта, глицерин, пустую тару и документы черновой бухгалтерии.
По словам правоохранителей, общая стоимость “товара” составляет почти 1 млн гривен.
Недавно Факты ICTV рассказывали, как в Киеве группа преступников пытались похитить медицинских масок на 1 млн гривен. Для этого они представлялись работниками украинских спецслужб.