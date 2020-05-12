В Днепропетровской области силовики СБУ разоблачили группу злоумышленников, которая занималась продажей некачественных противоэпидемических средств.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Трое жителей Кривого Рога изготавливали антисептики в подпольном цехе на окраине города.

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В Кривом Роге СБУ разоблачила подпольный цех по производству некачественных антисептиков / 3 фотографии

— Фальсификат изготавливался под видом известного отечественного бренда, но из некачественного сырья сомнительного происхождения. Готовую продукцию злоумышленники сбывали через интернет и собственные оптово-розничные торговые точки, — говорится в заявлении.

В ходе обысков было изъято 4 тыс. уже готовых для продажи антисептиков, 300 л спирта, глицерин, пустую тару и документы черновой бухгалтерии.

По словам правоохранителей, общая стоимость “товара” составляет почти 1 млн гривен.

Недавно Факты ICTV рассказывали, как в Киеве группа преступников пытались похитить медицинских масок на 1 млн гривен. Для этого они представлялись работниками украинских спецслужб.