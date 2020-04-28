В Кропивницком силовики СБУ блокировали реализацию за границу партии защитных противоэпидемических средств, экспорт которых запрещен Кабмином.

Житель областного центра планировал налаживание теневой схемы продажи защитных масок в страны Северной Америки и ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Планировал продавать за границу: в Кропивницком разоблачили контрабанду масок / 4 фотографии

— Своих клиентов задержанный подыскивал на специализированных интернет-платформах и предлагал заказчикам получать отправления через международные почтовые сервисы. Для сокрытия противоправной деятельности делец вносил в почтовые декларации ложные сведения о отправителе и содержания почтового отправления, — говорится в заявлении спецслужбы.

Силовики ведомства зафиксировали три попытки продажи защитных масок: злоумышленник планировал экспортировать еще более 10 тыс. средств индивидуальной защиты.

— Во время осмотра на таможенном посту Специализированный Киевской таможни очередной бандероли было выявлено 3 тыс. медицинских масок, которые делец планировал продать зарубежным клиентам за $3 тыс., — добавили в пресс-службе.

Напомним, на одном из брифингов Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что государство делает для уменьшения дефицита медицинских масок. По его словам, для этого совместно с Кабмином был запрещен экспорт любых защитных средств на время карантина.