В РФ двух изнасилованных девушек оштрафовали за нарушение самоизоляции

22 апреля в Красноярске (РФ) двух девушек 17 и 18 лет изнасиловали и ограбили на улице.

К девушкам на улице подошел мужчина и забрал у них мобильные телефоны и ювелирные украшения. После этого он изнасиловал девушек и скрылся.

Пострадавшие обратились к патрульным, но на них был составлен протокол о нарушении самоизоляции согласно 9.1 регионального закона об административных нарушениях. Санкция предусматривает для граждан штраф в размере от 100 до 1000 рублей.

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Подозреваемый был задержан по ориентировкам. Им оказался ранее судимый житель Красноярска 1964 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, 1 апреля в Сумской области задержали 25-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании малолетней девочки.

Источник: Тайга.инфо