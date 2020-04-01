В Сумской области отчима подозревают в изнасиловании 10-летней девочки

В Сумской области задержали 25-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании малолетней девочки.

Об указанном факте 31 марта в полицию сообщила мать 10-летнего ребенка. По ее словам, девочка призналась в том, что отчим периодически совершает по отношению к ней действия сексуального характера.

Мужчина просил девочку это скрывать, но она все рассказала матери.

Читайте: Хотел изнасиловать: в Киеве педофил вырвал ребенка из рук матери

Со своим мужем женщина проживала около 9 лет.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 4 ст. 152 УК Украины — изнасилование малолетней. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве парень заставил 11-летнюю девочку сняться в порно и изнасиловал.

Источник: Прокуратура Сумской области