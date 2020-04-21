PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Угрожал ножом: на Днепропетровщине мужчина изнасиловал двух 12-летних девочек

В городе Каменское Днепропетровской области мужчина изнасиловал двух несовершеннолетних девочек и сбежал.

Мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, завел девочек в безлюдное место, после чего надругался над ними. Девочкам по 12 лет.

Читайте: Хотел изнасиловать: в Киеве педофил вырвал ребенка из рук матери

По данному факту открыто досудебное расследование по статье об изнасиловании малолетних (ч.4 ст.152 УК Украины).

Правоохранители устанавливают личность преступника. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ранее Факты ICTV писали, что в Сумской области задержали 25-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании малолетней девочки.

Источник: Информатор

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка