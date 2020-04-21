Угрожал ножом: на Днепропетровщине мужчина изнасиловал двух 12-летних девочек

В городе Каменское Днепропетровской области мужчина изнасиловал двух несовершеннолетних девочек и сбежал.

Мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, завел девочек в безлюдное место, после чего надругался над ними. Девочкам по 12 лет.

Читайте: Хотел изнасиловать: в Киеве педофил вырвал ребенка из рук матери

По данному факту открыто досудебное расследование по статье об изнасиловании малолетних (ч.4 ст.152 УК Украины).

Правоохранители устанавливают личность преступника. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ранее Факты ICTV писали, что в Сумской области задержали 25-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании малолетней девочки.