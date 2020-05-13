11 мая в Белой Церкви две девушки готовили еду на Вечном огне в парке Славы.
Они вели себя вызывающе и не реагировали на замечания окружающих.
Сотрудники Белоцерковского отдела полиции проводят все необходимые мероприятия по установлению лиц правонарушителей.
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Полиция обратилась к гражданам, которые стали свидетелями правонарушений за помощью в поиске девушек.
— Если вам известны эти лица, или Вы можете предоставить формацию, которая станет полезной для работников полиции в этом деле, звоните на спецлинию 102. Анонимность гарантируется, — говорится в сообщении.
Напомним, в 2018 году Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить активистке Братства Св. Луки Анне Синьковой компенсацию в размере €4 тыс. Суд признал арест девушки незаконным.
В 2011 года Синькова была арестована за то, что 16 декабря 2010 года пыталась поджарить яичницу и сосиски на Вечном огне в Парке славы в Киеве.