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Факты / Происшествия

В Белой Церкви две девушки готовили еду на Вечном огне в парке Славы

11 мая в Белой Церкви две девушки готовили еду на Вечном огне в парке Славы.

Они вели себя вызывающе и не реагировали на замечания окружающих.

Сотрудники Белоцерковского отдела полиции проводят все необходимые мероприятия по установлению лиц правонарушителей.

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Полиция обратилась к гражданам, которые стали свидетелями правонарушений за помощью в поиске девушек.

— Если вам известны эти лица, или Вы можете предоставить формацию, которая станет полезной для работников полиции в этом деле, звоните на спецлинию 102. Анонимность гарантируется, — говорится в сообщении.

  • В Белой Церкви две девушки готовили еду на Вечном огне в парке Славы
  • В Белой Церкви две девушки готовили еду на Вечном огне в парке Славы
  • В Белой Церкви две девушки готовили еду на Вечном огне в парке Славы
  • В Белой Церкви две девушки готовили еду на Вечном огне в парке Славы
В Белой Церкви две девушки готовили еду на Вечном огне в парке Славы / 2 фотографии

Напомним, в 2018 году Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить активистке Братства Св. Луки Анне Синьковой компенсацию в размере €4 тыс. Суд признал арест девушки незаконным.

В 2011 года Синькова была арестована за то, что 16 декабря 2010 года пыталась поджарить яичницу и сосиски на Вечном огне в Парке славы в Киеве.

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