11 травня в Білій Церкві дві дівчини готували їжу на Вічному вогні в парку Слави.

Вони вели себе зухвало і не реагували на зауваження оточуючих.

Співробітники Білоцерківського відділу поліції проводять всі необхідні заходи щодо встановлення осіб правопорушників.

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Поліція звернулася до громадян, які стали свідками правопорушень за допомогою в пошуку дівчат.

– Якщо вам відомі ці особи, або ви можете надати інформацію, яка стане корисною для працівників поліції в цій справі, телефонуйте на спецлінію 102. Анонімність гарантується, – йдеться в повідомленні.







У Білій Церкві дві дівчини готували їжу на Вічному вогні в парку Слави / 2 фотографии

Нагадаємо, у 2018 році Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну виплатити активістці Братства Св. Луки Ганні Сіньковій компенсацію в розмірі €4 тис. Суд визнав арешт дівчини незаконним.

У 2011 року Сінькова була заарештована за те, що 16 грудня 2010 року намагалася підсмажити яєчню і сосиски на Вічному вогні в Парку Слави в Києві.