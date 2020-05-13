У Білій Церкві дві дівчини готували їжу на Вічному вогні в парку Слави

11 травня в Білій Церкві дві дівчини готували їжу на Вічному вогні в парку Слави.
Вони вели себе зухвало і не реагували на зауваження оточуючих.
Співробітники Білоцерківського відділу поліції проводять всі необхідні заходи щодо встановлення осіб правопорушників.
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Поліція звернулася до громадян, які стали свідками правопорушень за допомогою в пошуку дівчат.
– Якщо вам відомі ці особи, або ви можете надати інформацію, яка стане корисною для працівників поліції в цій справі, телефонуйте на спецлінію 102. Анонімність гарантується, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у 2018 році Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну виплатити активістці Братства Св. Луки Ганні Сіньковій компенсацію в розмірі €4 тис. Суд визнав арешт дівчини незаконним.
У 2011 року Сінькова була заарештована за те, що 16 грудня 2010 року намагалася підсмажити яєчню і сосиски на Вічному вогні в Парку Слави в Києві.