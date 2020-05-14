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Факты / Происшествия

Видео обрушения стены кинотеатра Луч в Виноградове

Видео обвала стены кинотеатра Луч в Виноградове в Закарпатской области выложили в сети.

На кадрах снято, как у здания передвигаются строители, а потом неожиданно происходит обвал.

Столб пыли, который поднялся после обвала, окутал всю улицу.

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Как сообщалось, обрушение кинотеатра в Виноградове на Закарпатье произошло 14 мая во время того, когда там происходили демонтажные работы.

По состоянию на 17.15 спасатели ГСЧС вытащили двух человек, один мужчина погиб.

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