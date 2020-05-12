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Факты / Происшествия

В Харькове дерево упало на двух мужчин, одного забрала скорая

В центре Харькова, на улице Чернышевской, 37, дерево упало на двух прохожих. Одного из пострадавших – 50-летнего мужчину – вытащили очевидцы.

Его увезла скорая. По информации директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, у мужчины легкие травмы: ушибы теменной области и грудной клетки, а также черепно-мозговая травма, но под вопросом.

Второй пострадавший – парень лет 18 – от госпитализации отказался.

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В результате падения дерева также пострадал фасад старого здания и автомобиль такси.

Напомним, в конце апреля на Закарпатье ураган вырывал с корнем деревья, повредил крыши почти сотни домов.

Источник: Kharkiv Today

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