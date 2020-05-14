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Відео обвалу стіни кінотеатру Промінь у Виноградові

Відео обвалу стіни кінотеатру Промінь у Виноградові у Закарпатській області виклали в мережі.

На кадрах знято, як біля будівлі пересуваються будівельники, а потім зненацька відбувається обвал.

Стовп пилу, який здійнявся після обвалу, оповив цілу вулицю.

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Як повідомлялося, обвал кінотеатру у Виноградові на Закарпатті стався 14 травня під час того, коли там відбувалися демонтажні роботи.

Станом на 17.15 рятувальники ДСНС витягнули двох людей, один чоловік загинув.

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