В городе Виноградов в Закарпатской области произошел обвал стены кинотеатра Луч, когда там происходили демонтажные работы.

Под завалами находятся люди. По состоянию на 17.15 спасатели ГСЧС вытащили двух человек.

Первого мужчину каретой экстренной медицинской помощи госпитализировали в лечебное учреждение.

У второго мужчины, которого достали из-под завалов, признаков жизни уже не было.















Обрушение кинотеатра в Виноградове: под завалами люди, есть погибший / 4 фотографии

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