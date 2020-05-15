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Факты / Происшествия

В Ивано-Франковске Volkswagen опрокинул на крышу скорую помощь, есть пострадавшие

В Ивано-Франковске 15 мая произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и машины скорой помощи.

Легковушка ударила машину скорой и перебросил ее на крышу на пересечении улиц Коновальца-Сахарова.

Авто медиков ехали с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной в сторону аэропорта.

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ДТП в Ивано-Франковске - подробности ДТП 15 мая в Ивано-Франковске

— На не регулируемом светофором перекрестке я выехал на красный свет — ближайшие машины с обеих сторон остановились. В момент, когда был на перекрестке, мне в бок въехал Volkswagen службы доставки местного ресторана, — говорит водитель экстренной помощи.

ДТП в Ивано-Франковске - подробности ДТП 15 мая в Ивано-Франковске

Известно, что есть травмированные — медики везли в больницу больного ребенка и его мать.

В патрульной полиции сообщили, что, по предварительной информации, Volkswagen не предоставил преимущества в движении медикам.

 

Как писали Факты ICTV, под Киевом в селе Небелица Макаровского района произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей.

В общем столкнулись 10 грузовиков и пять легковушек.

Источник: Галка

Видео: Галка

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