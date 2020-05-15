На трассе под Киевом ДТП из 15 авто — образовалась 5-километровая пробка

На Житомирской трассе под Киевом произошло сразу несколько различных масштабных аварий. В общем столкнулись 10 грузовиков и пять легковых автомобилей.
В результате ДТП образовалась 5-километровая пробка.
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Ранее на автодороге Н-24 Благовещенское-Николаев столкнулись два атомобиля, в результате чего погибли два человека, один травмирован.
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