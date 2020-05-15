ДТП в Івано-Франківську - подробиці ДТП 15 травня в Івано-Франківську

В Івано-Франківську 15 травня сталася ДТП за участю легковика Volkswagen та машини швидкої допомоги.

Автомобіль вдарив машину швидкої та перекинув її на дах на перетині вулиць Коновальця-Сахарова.

Авто медиків їхало з увімкненими проблисковими маячками та звуковою сиреною в бік аеропорту.

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– На регульованому світлофором перехресті я виїхав на червоне світло – найближчі машини з обох боків зупинилися. У момент, коли був на перехресті, мені у бік в’їхав Volkswagen служби доставки місцевого ресторану, – каже водій екстреної допомоги.

Відомо, що є травмовані – медики везли в лікарню хвору дитину та її матір.

У патрульній поліції повідомили, що, за попередньою інформацією, Volkswagen не надав переваги в русі медикам.

Як писали Факти ICTV, під Києвом в селі Небелиця Макарівського району сталася низка ДТП за участю більше 10 автомобілів.

Загалом зіткнулися 10 вантажівок і п’ять легковиків.

Джерело: Галка

Відео: Галка