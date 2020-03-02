У Києві через нетверезого водія завантажена алкоголем фура врізалася у стовп

У ніч на 2 березня в Києві на Бориспільському шосе в аварію потрапила завантажена коньяком, шампанським та іншими алкогольними напоями фура.

З’їхавши з дороги, вона знесла близько 10 м відбійника і врізалася в стовп. На місце прибули лікарі та патрульні.

Водій виявився у нетверезому стані, а показник рівня алкоголю в організмі перевищував норму в 10 разів – 2,03 проміле алкоголю в крові.

Пізніше чоловік зізнався, що пив горілку.

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