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Факти / Надзвичайні події

У Києві через нетверезого водія завантажена алкоголем фура врізалася у стовп

У ніч на 2 березня в Києві на Бориспільському шосе в аварію потрапила завантажена коньяком, шампанським та іншими алкогольними напоями фура.

З’їхавши з дороги, вона знесла близько 10 м відбійника і врізалася в стовп. На місце прибули лікарі та патрульні.

Водій виявився у нетверезому стані, а показник рівня алкоголю в організмі перевищував норму в 10 разів – 2,03 проміле алкоголю в крові.

Пізніше чоловік зізнався, що пив горілку.

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У Києві через нетверезого водія завантажена алкоголем фура врізалася у стовп / 5 фотографий

На нього склали протокол за статтею 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння).

Раніше у Дарницькому районі столиці сталася аварія за участю автомобілів Ford і Audi, в результаті якої постраждали три жінки.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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