У ніч на 2 березня в Києві на Бориспільському шосе в аварію потрапила завантажена коньяком, шампанським та іншими алкогольними напоями фура.
З’їхавши з дороги, вона знесла близько 10 м відбійника і врізалася в стовп. На місце прибули лікарі та патрульні.
Водій виявився у нетверезому стані, а показник рівня алкоголю в організмі перевищував норму в 10 разів – 2,03 проміле алкоголю в крові.
Пізніше чоловік зізнався, що пив горілку.
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У Києві через нетверезого водія завантажена алкоголем фура врізалася у стовп / 5 фотографий
На нього склали протокол за статтею 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння).
Раніше у Дарницькому районі столиці сталася аварія за участю автомобілів Ford і Audi, в результаті якої постраждали три жінки.
Джерело: Інформатор
Фото: ІнформаторТеги: ДТП в Києві, ФураЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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